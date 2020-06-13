Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков захворів на коронавірус. Разом з ним діагноз нібито підтвердили у радника президента Володимира Зеленського Руслана Демченка.

Відповідну інформацію з посилання на власні джерела оприлюднило видання НВ. Водночас у пресслужбі не змогли ані підтвердити, ані спростувати інформацію про хворобу Резнікова.

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За інформацією видання, коронавірус обом діагностували 12 червня ввечері.

На сайті Офісу Президента повідомили, що обидва політики 12 червня були на переговорах з радником президента Франції у Парижі. Там вони зустрічалися із зовнішньополітичним радником лідера Франції Еммануелем Бонном.

Також до складу делегації ввійшли: міністр оборони Андрій Таран, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, заступник керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква.

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