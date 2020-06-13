У Резнікова та Демченка підтвердили коронавірус, – ЗМІ
Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков захворів на коронавірус. Разом з ним діагноз нібито підтвердили у радника президента Володимира Зеленського Руслана Демченка.
Відповідну інформацію з посилання на власні джерела оприлюднило видання НВ. Водночас у пресслужбі не змогли ані підтвердити, ані спростувати інформацію про хворобу Резнікова.
Важливо В Олени Зеленської коронавірус: що відомо
За інформацією видання, коронавірус обом діагностували 12 червня ввечері.
На сайті Офісу Президента повідомили, що обидва політики 12 червня були на переговорах з радником президента Франції у Парижі. Там вони зустрічалися із зовнішньополітичним радником лідера Франції Еммануелем Бонном.
Також до складу делегації ввійшли: міністр оборони Андрій Таран, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, заступник керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква.
Цікаво Зеленський хотів заразитися коронавірусом
Коронавірус в оточенні Зеленського
- 12 червня стало відомо, що дружина президента України Олена Зеленська отримала позитивний результат тесту на COVID-19.
- Президент України Володимир Зеленський і діти також пройшли тестування, їх результати негативні. Однак президенту прописали особливий режим роботи.
- Тепер Зеленський щодня проходитиме тестування методами ІФА та ПЛР, а також медогляди. Він обмежить коло фізичного спілкування, переведе наради в онлайн-режим. Коло осіб, з якими президент спілкується особисто, звузиться до охорони та найближчих помічників.