Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заболел коронавирусом. Вместе с ним диагноз якобы подтвердили у советника президента Владимира Зеленского Руслана Демченко.

Соответствующую информацию обнародовал телеграмм-канал "Приходько в курсе". В то же время в пресс-службе не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о болезни Резникова.

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На сайте Офиса Президента сообщили, что оба политика 12 июня были на переговорах с советником президента Франции в Париже. Там они встречались с внешнеполитическим советником лидера Франции Эммануэлем Бонном.

Также в состав делегации вошли: министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, заместитель руководителя Офиса Главы государства Игорь Жовква.

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