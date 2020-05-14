Депутат "Слуги народа" объяснила, почему не поддержала "антиколомойский" закон

Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что не проголосовала за "антиколомойский" законопроект, потому что прочитала заключение Главного юридического управления, которое считает разгромным.

Нардеп сообщила, что в заключении перечислены статьи Конституции, которые прямо нарушаются этим законом. Об этом она рассказала в прямом эфире на 24 канале.

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Она рассказала, что привыкла соблюдать партийную и фракционную дисциплину, особенно, когда речь идет о призывах президента.

Например, я придерживалась такого же призыва, уже имея такой же вывод по закону о Верховном суде, который сейчас признан неконституционным,

– заявила Ольга Василевская-Смаглюк.

"Я дала себе обещание, заведомо зная, что закон антиконституционный, больше не голосовать. Потому что моя персональная политическая ответственность выше фракционной политической ответственности. Учитывая это я не проголосовала за это закон", – рассказала Василевская-Смаглюк.

Также народный депутат добавила, что, по ее мнению, действия такого рода не станут каким-то результатом исключения из фракции.

Что известно об "антиколомойском" законе