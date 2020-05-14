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Депутат "Слуги народа" объяснила, почему не поддержала "антиколомойский" закон

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Ольга Василевская-Смаглюк
Ольга Василевская-Смаглюк / censor.net.ua

Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что не проголосовала за "антиколомойский" законопроект, потому что прочитала заключение Главного юридического управления, которое считает разгромным.

Нардеп сообщила, что в заключении перечислены статьи Конституции, которые прямо нарушаются этим законом. Об этом она рассказала в прямом эфире на 24 канале.

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Она рассказала, что привыкла соблюдать партийную и фракционную дисциплину, особенно, когда речь идет о призывах президента.

Например, я придерживалась такого же призыва, уже имея такой же вывод по закону о Верховном суде, который сейчас признан неконституционным,
– заявила Ольга Василевская-Смаглюк.

"Я дала себе обещание, заведомо зная, что закон антиконституционный, больше не голосовать. Потому что моя персональная политическая ответственность выше фракционной политической ответственности. Учитывая это я не проголосовала за это закон", – рассказала Василевская-Смаглюк.

Также народный депутат добавила, что, по ее мнению, действия такого рода не станут каким-то результатом исключения из фракции.

Что известно об "антиколомойском" законе

  • В документе говорится об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Этот законопроект оставался последним условием для продолжения сотрудничества с МВФ.
  • В законе, в частности, говорится, что владельцы и бывшие владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода банков с рынка, могут получить возмещение убытков только в денежной форме. То есть законопроект фактически исключает возможность возвращения национализированного банка его прежнему владельцу.
  • Этот законопроект назвали "антиколомойским", так как он исключает вероятность возвращения национализированного "Приватбанка" его бывшему владельцу – олигарху Игорю Коломойскому.
  • В первом чтении законопроект одобрили еще 16 апреля. После этого нардепы, которых связывают с Коломойским, подали более 16 тысяч поправок. Это больше, чем слов в самом проекте закона. Из этих 16 тысяч поправок комитет учел только 300 технических. При этом, содержание законопроекта не изменилось.
  • Более 6 тысяч поправок внес Антон Поляков, который сейчас и подал постановление об отмене результатов голосования.
Автор: Мария Лелека
Теги: Новости Украины Верховная Рада Слуга народа Новости политики
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