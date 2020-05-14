Депутатка "Слуги народу" пояснила, чому не підтримала "антиколомойський" закон
Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що не проголосувала за "антиколомойський" законопроєкт, бо прочитала висновок Головного юридичного управління, який вважає розгромним.
Нардепка повідомила, що у висновку перераховані статті Конституції, які прямо порушуються цим законом. Про це вона розповіла в прямому ефірі на 24 каналі.
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Вона розповіла, що звикла дотримуватися партійної та фракційної дисципліни, особливо, коли йдеться про заклики президента.
Наприклад, я дотрималася такого самого заклику, вже маючи такий самий висновок щодо закону про Верховний суд, який зараз визнаний неконституційним,
– заявила Ольга Василевська-Смаглюк.
"Я дала собі обіцянку, завідомо знаючи, що закон антиконституційний, більше не голосувати. Тому що моя персональна політична відповідальність вища за фракційну політичну відповідальність. З огляду на це я й не проголосувала за це закон", – розповіла Василевська-Смаглюк.
Також народна депутатка додала, що, на її думку, такі її дії не будуть якимось наслідком виключенням з фракції.
Що відомо про "антиколомойський" закон
- У документі йдеться про удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Цей законопроєкт залишався останньою умовою для продовження співпраці з МВФ.
- У законі, зокрема, йдеться, що власники та колишні власники банку, інтереси яких були порушені через виведення банків з ринку, можуть отримати відшкодування збитків лише у грошовій формі. Тобто законопроєкт фактично виключає можливість повернення націоналізованого банку його колишньому власнику.
- Цей законопроєкт назвали "антиколомойським", адже він виключає ймовірність повернення націоналізованого "Приватбанку" його колишньому власнику – олігарху Ігорю Коломойському.
- У першому читанні законопроєкт схвалили ще 16 квітня. Після цього нардепи, яких пов'язують з Коломойським, подали понад 16 тисяч правок. Це більше, аніж слів в самому проєкті закону. З цих 16 тисяч правок комітет врахував лише 300 технічних. При цьому, зміст законопроєкту не змінився.
- Понад 6 тисяч правок вніс Антон Поляков, який зараз і подав постанову про скасування результатів голосування.