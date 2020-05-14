Депутатка "Слуги народу" пояснила, чому не підтримала "антиколомойський" закон

Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що не проголосувала за "антиколомойський" законопроєкт, бо прочитала висновок Головного юридичного управління, який вважає розгромним.

Нардепка повідомила, що у висновку перераховані статті Конституції, які прямо порушуються цим законом. Про це вона розповіла в прямому ефірі на 24 каналі.

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Вона розповіла, що звикла дотримуватися партійної та фракційної дисципліни, особливо, коли йдеться про заклики президента.

Наприклад, я дотрималася такого самого заклику, вже маючи такий самий висновок щодо закону про Верховний суд, який зараз визнаний неконституційним,

– заявила Ольга Василевська-Смаглюк.

"Я дала собі обіцянку, завідомо знаючи, що закон антиконституційний, більше не голосувати. Тому що моя персональна політична відповідальність вища за фракційну політичну відповідальність. З огляду на це я й не проголосувала за це закон", – розповіла Василевська-Смаглюк.

Також народна депутатка додала, що, на її думку, такі її дії не будуть якимось наслідком виключенням з фракції.

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