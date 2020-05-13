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Коли Зеленський зможе підписати "антиколомойський" законопроєкт

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Зеленський у Верховній Раді
Зеленський у Верховній Раді / Офіс Президента

Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 травня схвалила в другому читанні законопроєкт про вдосконалення механізмів регулювання банківської сфери. Його ще називають "антиколомойським". Однак до підписання цього законопроєкту Президентом України справа ще не дійшла.

Після голосування в Раді нардеп Антон Поляков зареєстрував постанову, яка скасовує результати цього голосування. Тож поки парламент не відхилить цю постанову, ні спікер парламенту Дмитро Разумков, ні президент Володимир Зеленський не зможуть її підписати.

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За даними джерел "РБК-Україна", парламент може відхилити постанову нардепа Антона Полякова про скасування результатів голосування у наступний вівторок, 19 травня. Законопроєкт також повинен пройти технічну експертизу. Після цього Зеленський його й підпише.

Що відомо про "антиколомойський" закон

  • У документі йдеться про удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Цей законопроєкт залишався останньою умовою для продовження співпраці з МВФ.
  • У законі, зокрема, йдеться, що власники та колишні власники банку, інтереси яких були порушені через виведення банків з ринку, можуть отримати відшкодування збитків лише у грошовій формі. Тобто законопроєкт фактично виключає можливість повернення націоналізованого банку його колишньому власнику.
  • Цей законопроєкт назвали "антиколомойським", адже він виключає ймовірність повернення націоналізованого "Приватбанку" його колишньому власнику – олігарху Ігорю Коломойському.
  • У першому читанні законопроєкт схвалили ще 16 квітня. Після цього нардепи, яких пов'язують з Коломойським, подали понад 16 тисяч правок. Це більше, аніж слів в самому проєкті закону. З цих 16 тисяч правок комітет врахував лише 300 технічних. При цьому, зміст законопроєкту не змінився.
  • Понад 6 тисяч правок вніс Антон Поляков, який зараз і подав постанову про скасування результатів голосування.
Автор: Ігор Саджениця
Теги: Приватбанк Дмитро Разумков Антон Поляков Банки Законодавство Верховна Рада Володимир Зеленський Новини України Новини політики
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