Коли Зеленський зможе підписати "антиколомойський" законопроєкт

Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 травня схвалила в другому читанні законопроєкт про вдосконалення механізмів регулювання банківської сфери. Його ще називають "антиколомойським". Однак до підписання цього законопроєкту Президентом України справа ще не дійшла.

Після голосування в Раді нардеп Антон Поляков зареєстрував постанову, яка скасовує результати цього голосування. Тож поки парламент не відхилить цю постанову, ні спікер парламенту Дмитро Разумков, ні президент Володимир Зеленський не зможуть її підписати.

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За даними джерел "РБК-Україна", парламент може відхилити постанову нардепа Антона Полякова про скасування результатів голосування у наступний вівторок, 19 травня. Законопроєкт також повинен пройти технічну експертизу. Після цього Зеленський його й підпише.

Що відомо про "антиколомойський" закон