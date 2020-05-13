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Когда Зеленский может подписать "антиколомойский" законопроект

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Зеленский в Верховной Раде
Зеленский в Верховной Раде / Офис Президента

Верховная Рада на внеочередном заседании 13 мая одобрила во втором чтении законопроект о совершенствовании механизмов регулирования банковской сферы. Его еще называют "антиколомойским". Однако до подписания этого законопроекта Президентом Украины дело еще не дошло.

После голосования в Раде нардеп Антон Поляков зарегистрировал постановление, отменяющее результаты этого голосования. Поэтому пока парламент не отклонит это постановление, ни спикер парламента Разумков, ни президент Зеленский не смогут подписать закон.

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По данным источников "РБК-Украина", парламент может отклонить постановление нардепа Антона Полякова об отмене результатов голосования в следующий вторник, 19 мая. Законопроект также должен пройти техническую экспертизу. И после этого Зеленский его и подпишет.

Что известно об "антиколомойском" законе

  • В документе говорится об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Этот законопроект оставался последним условием для продолжения сотрудничества с МВФ.
  • В законе, в частности, говорится, что владельцы и бывшие владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за выведения банков с рынка, могут получить возмещение убытков только в денежной форме. То есть законопроект фактически исключает возможность возврата национализированного банка его бывшему владельцу.
  • Этот законопроект назвали "антиколомойским", ведь он исключает вероятность возвращения национализированного "Приватбанка" его бывшему владельцу – олигарху Игорю Коломойскому.
  • В первом чтении законопроект приняли еще 16 апреля. После этого нардепы, которых связывают с Коломойским, подали более 16 тысяч правок. Это больше, чем слов в самом проекте закона. Из этих 16 тысяч правок комитет учел лишь 300 технических. При этом, содержание законопроекта не изменилось.
  • Более 6 тысяч правок внес Антон Поляков, который сейчас и подал постановление об отмене результатов голосования.
Автор: Игорь Садженица
Теги: Приватбанк Дмитрий Разумков Антон Поляков Банки Законодательство Верховная Рада Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики
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