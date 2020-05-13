Когда Зеленский может подписать "антиколомойский" законопроект

Верховная Рада на внеочередном заседании 13 мая одобрила во втором чтении законопроект о совершенствовании механизмов регулирования банковской сферы. Его еще называют "антиколомойским". Однако до подписания этого законопроекта Президентом Украины дело еще не дошло.

После голосования в Раде нардеп Антон Поляков зарегистрировал постановление, отменяющее результаты этого голосования. Поэтому пока парламент не отклонит это постановление, ни спикер парламента Разумков, ни президент Зеленский не смогут подписать закон.

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По данным источников "РБК-Украина", парламент может отклонить постановление нардепа Антона Полякова об отмене результатов голосования в следующий вторник, 19 мая. Законопроект также должен пройти техническую экспертизу. И после этого Зеленский его и подпишет.

Что известно об "антиколомойском" законе