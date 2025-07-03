Сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ и Офис генпрокурора.

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Как работала схема переправки уклонистов за границу

СБУ совместно с ОГП разоблачила действующего депутата Волынского областного совета, причастного к организации схемы незаконного выезда военнообязанных за границу.

По данным следствия, депутат входил в преступную группу, которую возглавляла бывшая заместитель председателя Волынской ОВА. Ее ранее уже задержала СБУ.

Как установило расследование, депутат обеспечивал уклонистов поддельными документами. Согласно этим бумагам указанные в них военнообязанные мужчины считались "волонтерами", которых Волынская ОВА отправляла за границу за гуманитарной помощью,

– говорится в сообщении.

Организаторы получали за такие "услуги" до 5 тысяч долларов США с каждого "клиента".

Депутат Волынского облсовета помогал уклонистам / Фото СБУ

Следствие установило, что с 2022 года злоумышленникам удалось переправить за границу более 100 человек.

На основе собранных доказательств СБУ сообщила фигуранту о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

участие в преступном сообществе или преступной организации;

препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований;

незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ разоблачила майора Воздушных сил, который оказался "кротом" элитного спецподразделения ФСБ. Он передавал координаты аэродромов, теперь ему грозит пожизненное заключение.