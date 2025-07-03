Задержанный помогал наносить ракетные удары по инфраструктуре ВСУ. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на СБУ и Офис Генпрокурора.

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Майор сливал координаты аэродромов

На Львовщине задержали военного Воздушных Сил ВСУ, который оказался агентом элитного подразделения российских спецслужб. "Крота" завербовали через его бывшую жену – экс-военную, которая работает на агрессора во временно оккупированном Мелитополе.

По данным следствия, деятельностью агента руководил кадровый офицер спецопераций "Альфа" ФСБ Александр Белодедов. Задачей задержанного было передать врагу координаты украинских аэродромов, логистических центров и технических баз обслуживания самолетов ВСУ.

Правоохранители вовремя разоблачили предателя. Ему объявлено подозрение в государственной измене.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества,

– говорится в сообщении.

Также были приняты меры для обеспечения безопасности объектов украинских защитников.

Бывшей жене злоумышленника, которая находится на временно оккупированной территории Запорожья, сообщено о подозрении заочно.

К слову, СБУ задержала командование батальона в Одесской области, которое разворовало почти 100 миллионов гривен. Они продавали "брони" и топливо, что предназначалось для военных нужд.