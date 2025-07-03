Затриманий допомагав завдавати ракетних ударів по інфраструктурі ЗСУ. Про це пише 24 Канал з посиланням на СБУ та Офіс Генпрокурора.

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Майор зливав координати аеродромів

На Львівщині затримали військового Повітряних Сил ЗСУ, який виявився агентом елітного підрозділу російських спецслужб. "Крота" завербували через його колишню дружину – ексвійськову, яка працює на агресора в тимчасово окупованому Мелітополі.

За даними слідства, діяльністю агента керував кадровий офіцер спецоперацій "Альфа" ФСБ Олександр Бєлодєдов. Завданням затриманого було передати ворогу координати українських аеродромів, логістичних центрів і технічних баз обслуговування літаків ЗСУ.

Правоохоронці вчасно викрили зрадника. Йому оголошено підозру у державній зраді.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна,

– йдеться в повідомленні.

Також були вжиті заходи для убезпечення об'єктів українських оборонців.

Колишній дружині зловмисника, яка перебуває на тимчасово окупованій території Запоріжжя, повідомлено про підозру заочно.

До слова, СБУ затримала командування батальйону на Одещині, яке розкрало майже 100 мільйонів гривень. Вони продавали "броні" та пальне, що призначалось для військових потреб.