Следствие установило, что чиновник "разводил" граждан на деньги, обещая им трудоустройство в государственный орган, передает 24 Канал со ссылкой на прокуратуру.

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Что известно

Так, течение января – апреля 2025 года депутат облсовета путем обмана завладел средствами гражданина в сумме 10 000 долларов США. За эти деньги он обещал его официально трудоустроить в государственный орган. Депутат уверял, что имеет влиятельные связи среди чиновников, правоохранителей и представителей контролирующих органов.

3-го апреля правоохранители задержали злоумышленника во время получения всей оговоренной суммы.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

К слову, на Черниговщине разоблачили мошенников, которые присвоили более 2,5 миллионов гривен донатов на ВСУ.