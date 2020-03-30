Депутат Богуцкая отказалась надевать маску и перчатки в зале Рады
Депутаты Верховной Рады собрались на внеочередную сессию, чтобы рассмотреть ряд важных законопроектов в борьбе с коронавирусом. Однако, не все нардепы захотели надевать средства индивидуальной защиты.
Из-за пандемии коронавируса и распространения болезни, в том числе и среди депутатов, все парламентарии должны надеть маски и перчатки. Однако, депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая отказалась это делать.
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Она мотивировала отказ аллергией на перчатки. Однако спикер Верховной Рады не оценил эту причину, как основательную. Отметим, что Богуцкая по образованию – медик. Она училась в Крымском медицинском институте, получила диплом врача-педиатра, поэтому перчатки должны были бы быть для нее привычными.
Мы демонстрируем пример людям. Аппарат обеспечил всех, пожалуйста, наденьте,
– попросил Дмитрий Разумков.
Что известно о Богуцкой?
Она русскоязычная украинская блогерша, общественная активистка. Родилась в Симферополе. В 2019 году выбрана народным депутатом от партии "Слуга народа".
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