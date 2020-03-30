Депутатка Богуцька відмовилася одягати маску і рукавиці у залі Ради
Депутати Верховної Ради зібралися на позачергову сесію, аби розглянути низку важливих законопроєктів у боротьбі з коронавірусом. Однак, не усі нардепи захотіли одягати засоби індивідуального захисту.
Через пандемію коронавірусу і поширення хвороби, зокрема, і серед депутатів, усі парламентарі мали одягнути маски і рукавиці. Однак, депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька відмовилася це робити.
Дивіться Позачергове засідання Ради: онлайн-трансляція
Вона вмотивувала відмову алергією на рукавички. Однак, спікер Верховної Ради не оцінив цю причину, як ґрунтовну. Зазначимо, що Богуцька за освітою – медик. Вона навчалась у Кримському медичному інституті, здобувши диплом лікаря-педіатра, тому рукавички мали б бути для неї звичними.
Ми демонструємо приклад людям. Апарат забезпечив усіх, будь ласка, одягніть,
– попросив Дмитро Разумков.
Що відомо про Богуцьку? Вона російськомовна українська блогерка, громадська активістка. Народилася у Сімферополі. 2019 року обрана народною депутаткою від партії "Слуга народу".
Читайте також
-
Кличко звернувся до киян: Якщо продовжаться ці тусовки, нас усіх чекатиме катастрофасьогодні , 12:35
-
Сивохо звільнили з посади радника секретаря РНБОсьогодні , 13:07
-
Ми проголосуємо за відставку Ємця, – Кравчуксьогодні , 11:41
-
Прогноз погоди на 30 березня: в Україну суне значне похолодання і снігсьогодні , 09:25
-
Арахамія хоче, щоб хворі депутати прийшли у Раду в захисних костюмахсьогодні , 08:39
-
Українська влада допоможе окупованим територіям боротися з коронавірусомсьогодні , 11:07