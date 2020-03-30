Депутатка Богуцька відмовилася одягати маску і рукавиці у залі Ради

Депутати Верховної Ради зібралися на позачергову сесію, аби розглянути низку важливих законопроєктів у боротьбі з коронавірусом. Однак, не усі нардепи захотіли одягати засоби індивідуального захисту.

Через пандемію коронавірусу і поширення хвороби, зокрема, і серед депутатів, усі парламентарі мали одягнути маски і рукавиці. Однак, депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька відмовилася це робити.

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Вона вмотивувала відмову алергією на рукавички. Однак, спікер Верховної Ради не оцінив цю причину, як ґрунтовну. Зазначимо, що Богуцька за освітою – медик. Вона навчалась у Кримському медичному інституті, здобувши диплом лікаря-педіатра, тому рукавички мали б бути для неї звичними.

Ми демонструємо приклад людям. Апарат забезпечив усіх, будь ласка, одягніть,

– попросив Дмитро Разумков.

Що відомо про Богуцьку? Вона російськомовна українська блогерка, громадська активістка. Народилася у Сімферополі. 2019 року обрана народною депутаткою від партії "Слуга народу".