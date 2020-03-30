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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Депутатка Богуцька відмовилася одягати маску і рукавиці у залі Ради

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      Депутатка Богуцька відмовилася одягати маску і рукавиці у залі Ради / GettyImages

      Депутати Верховної Ради зібралися на позачергову сесію, аби розглянути низку важливих законопроєктів у боротьбі з коронавірусом. Однак, не усі нардепи захотіли одягати засоби індивідуального захисту.

      Через пандемію коронавірусу і поширення хвороби, зокрема, і серед депутатів, усі парламентарі мали одягнути маски і рукавиці. Однак, депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька відмовилася це робити.

      Дивіться Позачергове засідання Ради: онлайн-трансляція

      Вона вмотивувала відмову алергією на рукавички. Однак, спікер Верховної Ради не оцінив цю причину, як ґрунтовну. Зазначимо, що Богуцька за освітою – медик. Вона навчалась у Кримському медичному інституті, здобувши диплом лікаря-педіатра, тому рукавички мали б бути для неї звичними.

      Ми демонструємо приклад людям. Апарат забезпечив усіх, будь ласка, одягніть,
      – попросив Дмитро Разумков.

      Що відомо про Богуцьку? Вона російськомовна українська блогерка, громадська активістка. Народилася у Сімферополі. 2019 року обрана народною депутаткою від партії "Слуга народу".

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Карантин в Україні 2020 Слуга народу Верховна Рада Новини України Новини політики
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