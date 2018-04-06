Депутат Госдумы "пообещал" Украине полномасштабную войну с мая
Депутат Госдумы РФ Сергей Железняк убежден, что в мае на востоке Украины начнется полномасштабная война.
Таким образом россиянин отреагировал на заявление президента Петра Порошенко о сроках окончания антитеррористической операции.
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Российский пропагандист также убежден, что новый закон развяжет руки "режиму в Киеве".
"В России призывают мировое сообщество внимательно отнестись к словам Петра Порошенко, который решил изменить формат АТО на "настоящую войну", – добавил Железняк.
Источник: 24 Канал
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