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ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Дата окончания АТО будет в мае, – Порошенко

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Дата окончания АТО будет в мае,– Порошенко
Дата окончания АТО будет в мае,– Порошенко / Фото из открытых источников

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что антитеррористическая операция на Донбассе закончится в мае.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Виннице для региональных СМИ, пишет "Украинская правда".

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Дата окончания АТО будет в мае. Мы переходим к другому формату обороны страны в соответствии с принятым законом (о реинтеграции Донбасса – ред.). Мы вводим новые более эффективные меры по применению вооруженных сил,
– сказал он.

По словам Порошенко, переход к другому формату обороны страны вызван резким ростом уровня угрозы на востоке Украины.

"Мы делаем это, потому что видим резкий рост уровня угрозы на востоке нашего государства ... Режим АТО, когда это все координировалось через руководство СБУ, сейчас будет переведен к руководству вооруженных сил", – добавил Порошенко.

По его словам, формат АТО будет переведен в соответствующий военный формат под руководством генерала Сергея Наева.

Теги: Новости политики Новости Украины Петр Порошенко Украина – Россия АТО Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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