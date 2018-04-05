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Кремль не откажется от продолжения войны на Донбассе: Полторак назвал причину

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Полторак рассказал о вооруженной агрессии России на востоке Украины
Полторак рассказал о вооруженной агрессии России на востоке Украины / Фото из открытых источников

Российская Федерация не планирует отказываться от продолжения вооруженного конфликта на Донбассе, который впоследствии может перерасти в полномасштабную агрессию Кремля.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в интервью газете "Урядовый курьер".

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"По нашим данным, Россия не собирается отказываться от продолжения вооруженной агрессии на востоке Украины. Об этом свидетельствует российское военное присутствие в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и ведение боевых действий против Вооруженных Сил Украины. Только в прошлом году наши позиции на востоке враг обстрелял более 15 тысяч раз ", – рассказал чиновник.

Он отметил, что руководство ищет путь, чтобы организованную им агрессию на Донбассе превратить в замороженный конфликт, а не урегулировать его.

Режим Путина еще надеется на возвращение нашего государства к так называемому русскому миру и отказ Украины от евроатлантической интеграции. Москва не собирается выполнять Минские соглашения – это не входит в ее планы, как и вывод оккупационных войск с нашей территории и возвращение украинской стороне контроля за участком российско-украинской государственной границы,
– отметил Полторак.

Министр обороны добавил, что агрессор имеет много вариантов ведения боевых действий на украинской территории.

"Вполне ожидаемо продолжение агрессивных действий на востоке Украины. Более того, существует вероятность перерастания конфликта в полномасштабную агрессию Кремля. Это правда, которая разрушает иллюзии об отказе России от оккупации части нашей территории и вывода ее войск в ближайшей перспективе", – сказал глава Минобороны.

По словам Полторака, на украинской границе Россия сосредоточила 19 батальонных тактических групп первого и второго эшелонов численностью более 77 тысяч человек. В состав группировки входит около тысячи танков, 2,3 тысячи боевых машин, более 1,1 тысячи артиллерийских систем и около 400 систем залпового огня.

Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Степан Полторак
Источник: 24 Канал
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