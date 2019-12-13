Депутат Херсонского областного совета "выбивал" ненастоящие долги с подчиненных

12 декабря в Херсоне задержали действующего депутата облсовета. Он со своими сообщниками организовал схему вымогательства денег.

Будучи директором предприятия, депутат облсовета решил нажиться на своих подчиненных. Как рассказали в Нацполиции, мужчина в 90-х был членом преступной банды в Крыму, причастной к особо тяжким преступлениям.

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К "бизнесу" мужчина привлек своего родственника и знакомых. Если вымогателям отказывали, они угрожали физической расправой. Для запугивания рэкетиры напоминали о связях с криминальным миром.

На очередной жертве вымогатели пытались сперва заработать 170 тысяч гривен, а затем подняли сумму до 214 тысяч. Как частичное погашение долга у человека принудительно забрали два авто.

"Я работал завхозом полтора месяца. В начале мне сказали, что я виноват. Когда я попал в больницу, они забрали машину. Сказали, что у меня недостача: 140 тысяч за уголь, 30 тысяч за торфобрикет и 30 с чем-то за вторсырье. Если я не отдам деньги, то отдадут машину на металлолом", – рассказал пострадавший.

Мужчина добавил, что это уже не первая такая ситуация: вымогатели также угрожали продавцам предприятия и предыдущему завхозу.

На горячем мужчин поймали 12 декабря во время передачи части якобы долга.



Депутата Херсонского облсовета задержали на горячем во время передачи 100 тысяч гривен / npu.gov.ua

Решается вопрос о сообщении основному фигуранту о подозрении по ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Депутат Херсонского облсовета "выбивал" деньги со своих подчиненных – смотрите видео