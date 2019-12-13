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      Депутат Херсонської обласної ради "вибивав" несправжні борги з підлеглих

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      Депутата Херсонської облради затримали за "вимагання" / npu.gov.ua

      12 грудня у Херсоні затримали чинного депутата облради. Він зі своїми спільниками організував схему вимагання грошей.

      Будучи директором підприємства, депутат облради вирішив нажитися на своїх підлеглих. Як розповіли у нацполіції, чоловік у 90-их був членом злочинної банди в Криму, що причетна до особливо тяжких злочинів.

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      Чоловік до "бізнесу" залучив свого родича та знайомих. Якщо вимагачам відмовляли, вони погрожували фізичною розправою. Для залякування рекетири нагадували про зв'язки із кримінальним світом.

      На черговій жертві вимагачі намагалися спершу заробити 170 тисяч гривень, а потім підняли суму до 214 тисяч. Як часткове погашення боргу у чоловіка примусово забрали два авто. 

      Я працював завгоспом півтора місяця. На початку мені сказали, що я винен. Коли я потрапив до лікарні, вони забрали машину. Сказали, що у мене недостача: 140 тисяч за вугілля, 30 тисяч за торфобрикет і 30 з чимось за вторсировину. Якщо я не віддам гроші, то віддадуть машину на металолом,
       – розповів постраждалий. 

      Чоловік додав, що це вже не перша така ситуація: вимагачі також погрожували продавцям підприємства і попередньому завгоспові.

      На гарячому чоловіків зловили 12 грудня під час передачі частини нібито боргу.


      Депутата Херсонської облради затримали на гарячому під час передачі 100 тисяч гривень / npu.gov.ua

      Вирішується питання про повідомлення депутату про підозру за статтею про вимагання.

      Депутат Херсонської облради "вибивав" гроші зі своїх підлеглих – дивіться відео

       

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Кримінальні новини Кримінал Корупція Новини Херсона
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