Депутат Киевсовета подделал диплом: за него взялась прокуратура

Одного из депутатов Киевского городского совета подозревают в том, что он подделал диплом об образовании. Его он использовал, когда устраивался на работу в государственные органы власти.

Депутату уже сообщили о подозрении в использовании поддельного документа, об этом сообщает прокуратура Киевской области.

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В прокуратуре имени недобросовестного народного избранника не называют. По данным СМИ, вероятно, речь идет о Сергее Майзеле – депутате Киевсовета от фракции "Солидарность", экс-директора коммунального предприятия "Киевпастранс" и бывшего руководителя транспортного департамента КГГА.

Однако сам он отметил, что о подозрении ничего не слышал, а из прокуратуры к нему никто не звонил, пишет издание "TheБабель".

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Отметим, о непонятном происхождении диплома Майзеля. Еще весной 2017 года "Схемы" писали, что он якобы получил диплом в Ивано-Франковском университете. Однако в этом вузе журналистам сообщили о том, что такой диплом не выдавался.



Копия диплома Майзеля / Источник: radiosvoboda.org

После запроса журналистов в КГГА Сергея Майзеля уволили.

Это не единственный случай с фальшивыми дипломами депутатов Киевсовета. Да, теперь уже экс-руководитель аппарата Киевской горгосадминистрации Владимир Бондаренко имел поддельный диплом бакалавра Львовского национального университета имени Ивана Франко. На его основании он получил степень специалиста в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Впоследствии Виталий Кличко уволил его от занимаемой должности.