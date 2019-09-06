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      Депутат Київради підробив диплом: за нього взялась прокуратура

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      Прокуратура повідомила про підозру депутату Київради через підроблений диплом
      Прокуратура повідомила про підозру депутату Київради через підроблений диплом / Фейсбук-сторінка Сергія Майзеля

      Одного із депутатів Київської міської ради підозрюють у тому, що він підробив диплом про освіту. Його він використав, коли влаштовувався на роботу у державні органи влади.

      Депутату уже повідомили про підозру у використанні підробленого документа, про це повідомляє прокуратура Київської області.

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      У прокуратурі імені несумлінного народного обранця не називають. За даними ЗМІ, ймовріно, мовиться про Сергія Майзеля – депутата Київради від фракції "Солідарність", ексдиректора комунального підприємства «Київпастранс» та колишнього очільника транспортного департаменту КМДА.

      Однак сам він зазначив, що про підозру нічого не чув, а з прокуратури до нього ніхто не телефонував, пише видання "TheБабель".

      Наразі триває досудове розслідування.

      Зазначимо, про незррзуміле походження диплому Майзеля. Ще навесні 2017 року "Схеми" писали, що він нібито отримав диплом в Івано-Франківському університеті.  Однак у цьому виші журналістам повідомили про те, що такий диплом не видавався.


      Копія диплому Майзеля / Джерело: radiosvoboda.org

      Після запиту журналістів до КМДА Сергія Майзеля звільнили з посади. 

      Це не єдиний випадок із фальшивими дипломами депутатів Київради. Так, тепере вже екскерівник апарату Київської міськдержадміністрації Володимир Бондаренко мав підробний диплом бакалавра Львівського національного університету імені Івана Франка. На його підставі він отримав ступінь спеціаліста в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Згодом Віталій Кличко звільнив його із займаної посади. 

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      Теги: Новини політики Новини України Розслідування Освіта Київрада КМДА
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