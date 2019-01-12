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      Депутат предложил отправить в досрочную отставку мэра Черноморска Валерия Хмельнюка

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      Депутат предлагает отправить в досрочную отставку мэра Черноморска Валерия Хмельнюка
      Депутат предлагает отправить в досрочную отставку мэра Черноморска Валерия Хмельнюка / chis-chernomorsk.com.ua

      В пятницу, 11 января, глава фракции "Батькивщина" в Черноморском горсовете Василий Бугайчук подал заявление с предложением внести на рассмотрение сессии проект решения о недоверии к городскому голове Черноморска Валерию Хмельнюку, представителю правящей партии БПП "Солидарность", и досрочно прекратить его полномочия.

      Соответствующие документы народный избранник опубликовал на своей странице в Facebook.

      Согласно проекту решения, которое предложил рассмотреть горсовету депутат Василий Бугайчук, основанием для досрочного прекращения полномочий мэра Черноморска Валерия Хмельнюка являются систематические нарушения норм Конституции и законов Украины, прав и свобод граждан и ненадлежащее исполнение предоставленных ему полномочий.


      Депутат горсовета Черноморска предлагает отправить в досрочную отставку мэра Валерия Хмельнюка

      Сессии Черноморского городского совета постоянно проводятся с нарушением сроков, предусмотренных ч.5 ст.46 Закона Украины "О местном самоуправлении". Постоянно нарушаются сроки рассмотрения и решения земельных вопросов, вопросов распоряжения бюджетными средствами. Нарушаются нормы регламента и Закона Украины "О статусе депутатов местных советов", повестка дня не согласуется с руководителями депутатских фракций и комиссий. Валерий Хмельнюк избегает обсуждать вопросы, которые выносятся на сессии, самоустранился от работы с депутатским корпусом, обществом и фактически делегировал эти полномочия своим заместителям,
      – отметил глава фракции "Батькивщина" в Черноморском горсовете Василий Бугайчук.

      Согласно ч.3 ст.79 Закона Украины "О местном самоуправлении", горсовет может досрочно прекратить полномочия городского головы. Такое решение принимается тайным голосованием, причем его должны поддержать не менее двух третей голосов депутатов от общего состава совета.




      Решение о рассмотрении вопроса о досрочной отставке мэра Черноморска Валерия Хмельнюка

      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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