Депутат запропонував відправити в дострокову відставку мера Чорноморська Валерія Хмельнюка

У п'ятницю, 11 січня, глава фракції "Батьківщина" в Чорноморській міськраді Василь Бугайчук подав заяву з пропозицією внести на розгляд сесії проект рішення про недовіру міському голові Чорноморська Валерію Хмельнюку, представнику правлячої партії БПП "Солідарність", і достроково припинити його повноваження.

Відповідні документи народний обранець опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Згідно з проектом рішення, який запропонував розглянути міськраді депутат Василь Бугайчук, підставою для дострокового припинення повноважень мера Чорноморська Валерія Хмельнюка є систематичні порушення норм Конституції і законів України, прав і свобод громадян та неналежне виконання наданих йому повноважень.



Депутат міськради Чорноморська пропонує відправити в дострокову відставку мера Валерія Хмельнюка

Сесії Чорноморської міської ради постійно проводяться з порушенням термінів, передбачених частиною 5 ст. 46 Закону України "Про місцеве самоврядування". Постійно порушуються терміни розгляду та вирішення земельних питань, питань розпорядження бюджетними коштами. Порушуються норми регламенту і Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", порядок денний не узгоджується з керівниками депутатських фракцій і комісій. Валерій Хмельнюк уникає обговорювати питання, які виносяться на сесії, самоусунувся від роботи з депутатським корпусом, громадою і фактично делегував ці повноваження своїм заступникам,

– зазначив глава фракції "Батьківщина" в Чорноморській міськраді Василь Бугайчук.

Згідно ч. 3 ст. 79 Закону України "Про місцеве самоврядування", міськрада може достроково припинити повноваження міського голови. Таке рішення приймається таємним голосуванням, причому його повинні підтримати не менше двох третин голосів депутатів від загального складу ради.







Рішення про розляд питання щодо дострокової відставки мера Чорноморська Валерія Хмельнюка