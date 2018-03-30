Депутат с матами набросился на активиста за красно-черный флаг: видео

Накануне во время сессии Винницкого областного совета, когда должен был рассматриваться вопрос использования красно-черного флага на официальных учреждениях города и области, возник конфликт между активистом Андреем Гайдаем и депутатом Александром Масленниковым от "Батькивщины".

Об этом сообщает местное издание "Вежа".

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Отмечается, что во время рассмотрения этого вопроса состоялось блокирование трибуны, которое совершили депутаты из числа сторонников красно-черного флага и активистов "Правого сектора".

Кроме того, в сессионном зале происходили дискуссии относительно флага. Во время одной из них Андрей Гайдай, который вел прямую трансляцию в интернете, пытался объяснить депутату Масленникову значение этого флага для украинских националистов и бойцов, которые воюют в АТО.

Тем не менее, политик назвал этот вопрос политическим, а также обвинил активистов в попытке сорвать сессию и заявил, что лишь недавно узнал о красно-черном флаге, несмотря на то, что "прожил уже более 40 лет".

Также депутат перешел на нецензурную брань и обратился к активисту со словами: "Тусуйся отсюда, гражданин, бл*дь". После этих слов Гайдай напомнил депутату, что осуществляется прямая трансляция его поведения в сессионном зале, однако Масленников на это не среагировал и предложил ему "пойти-выйти и померяться патриотизмом".

Добавим, вопрос использования красно-черного флага на официальных зданиях Винницкой области во время памятных дат так и не был вынесен на голосование, поскольку после перерыва депутаты не смогли собрать кворум, а затем головующий закрыл сессию.

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