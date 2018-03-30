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Депутат з матами накинувся на активіста через червоно-чорний прапор: відео

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Депутат від
Депутат від "Батьківщини" у Вінницькій облраді Олександр Масленніков / Соцмережі

Напередодні під час сесії Вінницької обласної ради, коли мало розглядатися питання використання червоно-чорного прапора на офіційних установах міста та області, виник конфлікт між активістом Андрієм Гайдаєм і депутатом Олександром Масленніковим від "Батьківщини".

Про це повідомляє місцеве видання "Вежа".

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Зазначається, що під час розгляду цього питання відбулося блокування трибуни, яке здійснили, депутати з числа прихильників червоно-чорного прапора та активістів "Правого сектору".

Крім того, у сесійній залі відбувалися дискусії щодо стягу. Під час однієї з них Андрій Гайдай, який вів пряму трансляцію в інтрнеті, намагався пояснити депутату Масленнікову значення цього прапору для українських націоналістів та бійців, які воюють в АТО.

Натомість політик назвав це питання політичним, а також звинуватив активістів у спробі зірвати сесію та заявив, що лише нещодавно дізнався про червоно-чорний прапор, попри те, що "прожив вже понад 40 років".

Також депутат перейшов на нецензурну лайку та звернувся до активіста зі словами: "Тусуйся отсюда, громадянин, бл*дь". Після цих слів Гайдай нагадав депутату, що здійснюється пряма трансляція його поведінки у сесійній залі, однак Масленніков на це не зреагував і запропонував йому "піти-вийти та помірятися патріотизмом".

Додамо, питання використання червоно-чорного прапора на офіційних будівлях Вінниччини під час памятних дат так і не було винесено на голосування, оскільки після перерви депутати не змогли зібрати кворум, відтак голова закрив сесію.

У Вінниці депутат обматюкав активіста через червно-чорний прапор: відео

Теги: Новини України Історія ВО Батьківщина Вінниця
Джерело: 24 Канал
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