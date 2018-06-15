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Депутат Верховной Рады задекларировал в России 5 квартир и землю

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Вадим Новинский
Вадим Новинский / informator.news

Один из лидеров "Оппозиционного блока" Вадим Новинский задекларировал несколько квартир в России. Площадь самой большой — 452,8 квадратных метра, а наименьшей — 55 квадратных метров. Общий размер помещений "оппозиционера" в соседней стране составляет 996,3 квадратных метра.

Об этом сообщает "Экспрес". 

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Нардепы имеют много недвижимости не только в Украине, но и заграницей. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Кроме того, Вадим Новинский в России имеет гараж и три земельных участка общей площадью почти 6 гектаров. Кстати, жена Юрия Бойко, соратника Вадима Новинского по фракции, арендует в России квартиру площадью 220,3 квадратных метра, а также гараж.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Деньги Верховная Рада рынок земли Строительство Вадим Новинский
Источник: 24 Канал
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