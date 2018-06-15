Депутат Верховної Ради задекларував у Росії землю та 5 квартир

Один з лідерів "Опозиційного блоку" Вадим Новинський задекларував декілька квартир у Росії. Площа найбільшої — 452,8 квадратні метри, а найменшої — 55 квадратних метри. Загальний розмір помешкань "опозиціонера" в сусідній країні становить 996,3 квадратних метри.

Про це повідомляє "Експрес".

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Нардепи мають багато нерухомості не лише в Україні, але й за кордоном. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Крім того, Вадим Новинський у Росії має гараж та три земельні ділянки загальною площею майже 6 гектарів. До речі, дружина Юрія Бойка, соратника Вадима Новинського по фракції, орендує в Росії квартиру площею 220,3 квадратних метри, а також гараж.