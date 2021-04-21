Директору коммунального предприятия Сумского горсовета 21 апреля сообщили подозрения сразу по двум уголовным делам. Речь идет о взятке в размере 30 тысяч долларов и 2,6 миллиона гривен убытков государству.

Чиновник не платил налоги

По данным следствия, директор предприятия, который также является депутатом Сумского городского совета VIII созыва, не обеспечил своевременную уплату налогов КП. Это происходило на протяжении 2018 – 2020 годов.

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Речь идет о рентной плате за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения. Предприятие уклонилось от уплаты 8,5 миллиона гривен налога.

Впоследствии долг добровольно оплатили, однако на указанную сумму насчитали 2,6 миллиона гривен штрафных санкций и пени. Следовательно, из-за ненадлежащего исполнения директором предприятия своих служебных обязанностей коммунальному предприятию нанесли убытки на вышеупомянутую сумму,

– говорится в сообщении.

Депутат продал свой голос

Впоследствии в этот же день мужчине объявили еще одно подозрение. Его обвинили во взяточничестве на сумму 30 тысяч долларов.

За эти деньги депутат пообещал частным предпринимателям проголосовать на очередной сессии за предоставление разрешений на разработку технической документации по землеустройству по установлению границ нескольких земельных участков в Сумах.

Обратите внимание! Прокуратура не указала имени подозреваемого, но сообщила, что депутат является не только директором коммунального предприятия, но и возглавляет одну из фракций. Поэтому, вероятно, говорится о директоре КП "Горводоканал" Анатолии Сагаче, который является председателем фракции ВО "Батькивщина".