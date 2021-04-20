Сотрудники СБУ разоблачили механизм хищения дизельного топлива в Укрзализныце. По данным следствия, преступная схема существовала в большинстве структурных подразделений.

Убытки от такой деятельности могут достигать десятков миллионов гривен. Сейчас о точных цифрах говорить трудно.

Важно В Укрзализныце осталось горючего всего на 4 суток

Поражает, но функционирование коррупционного механизма не прекращалось даже в условиях критически низких остатков дизтоплива на железной дороге.

Как работала преступная схема

Работники СБУ вместе с представителями офиса безопасности Укрзализныци провели ряд обысков и обнаружили значительные нарушения в одном из структурных подразделений регионального филиала "Южная железная дорога". Впоследствии силовики установили, что руководство этого подразделения причастно к хищению горючего.

Чтобы скрыть факты, злоумышленники предложили взятку представителю офиса по безопасности Укрзализныци. Впоследствии в Харькове работники СБУ задержали организатора схемы во время передачи всей суммы взятки. Интересно, что средства он передал через других лиц скоростным поездом Интерсити сообщением Харьков – Киев.

Сейчас ему сообщили о подозрении по статье 369 о предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу.



СБУ заблокировала масштабное хищение дизтоплива на Укрзализныце / Фото СБУ