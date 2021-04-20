Пытался скрыть хищение топлива: СБУ поймала на взятке работника УЗ
Сотрудники СБУ разоблачили механизм хищения дизельного топлива в Укрзализныце. По данным следствия, преступная схема существовала в большинстве структурных подразделений.
Источник:СБУ
Убытки от такой деятельности могут достигать десятков миллионов гривен. Сейчас о точных цифрах говорить трудно.
Важно В Укрзализныце осталось горючего всего на 4 суток
Поражает, но функционирование коррупционного механизма не прекращалось даже в условиях критически низких остатков дизтоплива на железной дороге.
Как работала преступная схема
Работники СБУ вместе с представителями офиса безопасности Укрзализныци провели ряд обысков и обнаружили значительные нарушения в одном из структурных подразделений регионального филиала "Южная железная дорога". Впоследствии силовики установили, что руководство этого подразделения причастно к хищению горючего.
Чтобы скрыть факты, злоумышленники предложили взятку представителю офиса по безопасности Укрзализныци. Впоследствии в Харькове работники СБУ задержали организатора схемы во время передачи всей суммы взятки. Интересно, что средства он передал через других лиц скоростным поездом Интерсити сообщением Харьков – Киев.
Сейчас ему сообщили о подозрении по статье 369 о предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу.
СБУ заблокировала масштабное хищение дизтоплива на Укрзализныце / Фото СБУ
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