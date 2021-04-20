Співробітники СБУ викрили механізм розкрадання дизельного пального в Укрзалізниці. За даними слідства, злочинна схема існувала у більшості структурних підрозділів.

Збитки від такої діяльності можуть сягати десятків мільйонів гривень. Наразі про точні цифри говорити важко.

Важливо В Укрзалізниці залишилося пального всього на 4 доби

Вражає, але функціонування корупційного механізму не припинялось навіть в умовах критично низьких залишків дизпалива на залізниці.

Як працювала злочинна схема

Працівники СБУ разом з представниками офісу безпеки Укрзалізниці провели низку обшуків і виявили значні порушення в одному зі структурних підрозділів регіональної філії "Південна залізниця". Згодом силовики встановили, що керівництво цього підрозділу причетне до розкрадання пального.

Аби приховати факти, зловмисники запропонували хабар представнику офісу з безпеки Укрзалізниці. Згодом у Харкові працівники СБУ затримали організатора схеми під час передачі всієї суми хабаря. Цікаво, що кошти він передав через інших осіб швидкісним поїздом Інтерсіті сполученням Харків – Київ.

Наразі йому повідомили про підозру за статтею 369 про надання неправомірної вигоди службовій особі.



СБУ заблокувала масштабне розкрадання дизпального на Укрзалізниці / Фото СБУ