Намагався приховати розкрадання палива: СБУ спіймала на хабарі працівника УЗ
Співробітники СБУ викрили механізм розкрадання дизельного пального в Укрзалізниці. За даними слідства, злочинна схема існувала у більшості структурних підрозділів.
Джерело:СБУ
Збитки від такої діяльності можуть сягати десятків мільйонів гривень. Наразі про точні цифри говорити важко.
Важливо В Укрзалізниці залишилося пального всього на 4 доби
Вражає, але функціонування корупційного механізму не припинялось навіть в умовах критично низьких залишків дизпалива на залізниці.
Як працювала злочинна схема
Працівники СБУ разом з представниками офісу безпеки Укрзалізниці провели низку обшуків і виявили значні порушення в одному зі структурних підрозділів регіональної філії "Південна залізниця". Згодом силовики встановили, що керівництво цього підрозділу причетне до розкрадання пального.
Аби приховати факти, зловмисники запропонували хабар представнику офісу з безпеки Укрзалізниці. Згодом у Харкові працівники СБУ затримали організатора схеми під час передачі всієї суми хабаря. Цікаво, що кошти він передав через інших осіб швидкісним поїздом Інтерсіті сполученням Харків – Київ.
Наразі йому повідомили про підозру за статтею 369 про надання неправомірної вигоди службовій особі.
СБУ заблокувала масштабне розкрадання дизпального на Укрзалізниці / Фото СБУ
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