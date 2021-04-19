Укрзалізниця опинилася на межі зупинки через відсутність дизельного пального. Запасів у компанії залишилося лише на 4 доби.

Зазначається, що наразі національний перевізник має 2 контракти на поставку 10 тисяч тонн палива. Однак постачальники відмовляються його відвантажувати.

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Укрзалізниця контролює ситуацію та має чіткий план заходів для забезпечення необхідного обсягу пального найближчим часом,

– повідомили у компанії.

Також додали, що наразі проводиться робота щодо забезпечення стабільної роботи залізничного транспорту.

Зверніть увагу! Укрзалізниця раніше вже стикалася з такою ситуацією у 2019 році.