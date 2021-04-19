"Укрзализныця" оказалась на грани остановки из-за отсутствия дизельного топлива. Запасов у компании осталось лишь на 4 суток.

Отмечается, что сейчас национальный перевозчик имеет 2 контракта на поставку 10 тысяч тонн топлива. Однако поставщики отказываются его отгружать.

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"Укрзализныця" контролирует ситуацию и имеет четкий план мероприятий для обеспечения необходимого объема топлива в ближайшее время,

– сообщили в компании.

Также добавили, что сейчас проводится работа по обеспечению стабильной работы железнодорожного транспорта.

Обратите внимание! "Укрзализныця" ранее уже сталкивалась с такой ситуацией в 2019 году.