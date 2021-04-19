В Укрзализныце осталось горючего всего на 4 дня
"Укрзализныця" оказалась на грани остановки из-за отсутствия дизельного топлива. Запасов у компании осталось лишь на 4 суток.
Источник:пресс-служба "Укрзализныци"
Отмечается, что сейчас национальный перевозчик имеет 2 контракта на поставку 10 тысяч тонн топлива. Однако поставщики отказываются его отгружать.
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"Укрзализныця" контролирует ситуацию и имеет четкий план мероприятий для обеспечения необходимого объема топлива в ближайшее время,
– сообщили в компании.
Также добавили, что сейчас проводится работа по обеспечению стабильной работы железнодорожного транспорта.
Как "Укрзализныця" закупает топливо
Дизельное топливо "Укрзализныця" закупает по Рамочному соглашению с поставщиками, механизм которого построен на применении котировок агентства Platts.
Учитываются курсы валют, это позволяет компании получать справедливую цену при колебаниях мировых цен на нефтепродукты.
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