Предварительно, 17 ноября НАБУ и САП сообщили ему о подозрении. Сегодня же, 24 ноября, Волынец объявлен в розыск.

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НАБУ разыскивает народного депутата Украины IX созыва, подозреваемого во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год в целом на почти 1,79 миллиона гривен,

– говорится в сообщении.

Что известно о махинациях нардепа

Экс нардеп указал ложную информацию в декларации за 2020 год. Так, Волынца не указал два автомобиля, которыми он пользовался и которые зарегистрированы на его близких родственников, а также доход его гражданской жены на сумму почти 95 тысяч гривен.

Кроме доходов гражданской жены и автомобиля сына, были вопросы и к приобретению Волынцем трехкомнатной квартиры в ЖК "Бульвар фонтанов" на Печерске. Ее стоимость достигала более 7,6 миллионов гривен.

САП проанализировала доходы депутата и пришла к выводу, что на квартиру ему не хватало около 3 миллионов гривен. Поэтому прокурор просил признать актив необоснованным и конфисковать квартиру в доход государства. Впрочем, ВАКС отказался конфисковать квартиру.

Важно! Досудебное расследование начал генеральный прокурор по рапорту прокуроров САП в связи с выявлением соответствующих сведений в ходе журналистского расследования. Информация подтвердилась материалами проверки НАПК и результатами расследования детективов НАБУ.