Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Кстати Дело на 127 тысяч гривен: расследование в отношении председателя Счетной палаты Пацкана завершили
"По информации следствия, подозреваемые осенью 2014 года незаконно провели расконсервацию имущества Государственного агентства резерва Украины", – рассказали в НАБУ.
Забрали двигатели во время острого дефицита
Чиновники могли присвоить 20 двигателей к бронетехнике. В НАБУ отметили, что двигатели фактически изъяли из мобилизационного резерва.
Эти действия предприняли во время острой нехватки для ВСУ военной техники в период военного вторжения России в Украину, – отметили в НАБУ.
Обоим подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы. Вскоре им изберут меры предосторожности.
Хищение денег: последние новости
- В САП зарегистрировали производство в отношении подруги руководителя Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко. Речь идет об отмывании денег.
- Детективы НАБУ и САП разоблачили бывшего главу Укргазбанка и Нацбанка Кирилла Шевченко. Они могли незаконно вывести из Укргазбанка 206 миллионов гривен.
- В 2018-2019 годах потребители электроэнергии заплатили на 20 миллиардов гривен. Из-за этого еще 15 чиновников получили подозрения.