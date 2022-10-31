Высший антикоррупционный суд решил применить к подозреваемому меру пресечения в виде залога – 40,2 миллиона гривен.

Кстати НАБУ объявило в розыск экс-главу Нацбанка Шевченко

Обязательство подозреваемого

"Мера пресечения" будет действовать до 31 декабря 2022 года. На фигуранта возложили определенные обязанности:

прибывать к детективу, прокурору и в суд по первому требованию;

сообщать об изменении своего места проживания и работы;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями;

сдать на хранение свои паспорта.

Хищение денег "Укргазбанка": что известно о деле

Детективы НАБУ и САП разоблачили организованную группу, которую возглавил бывший глава Укргазбанка и Нацбанка Кирилл Шевченко. В течение 2014 – 2019 годов фигуранты якобы незаконно вывели из Укргазбанка 206 миллионов гривен.

6 октября пяти участникам группы сообщили о подозрении в растрате средств Укргазбанка путем злоупотребления своим служебным положением.

Среди подозреваемых – председатель правления Укргазбанка, два его заместителя, директор департамента по работе с корпоративными вип-клиентами, заместитель директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами.

Поскольку местонахождение Шевченко пока неизвестно, о подозрении ему сообщили, оставив документ в администрации по месту его работы – в Нацбанке.

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