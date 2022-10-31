Вищий антикорупційний суд вирішив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави – 40,2 мільйона гривень.

До речі НАБУ оголосило у розшук ексглаву Нацбанку Шевченка

Зобов'язання підозрюваного

"Запобіжка" діятиме до до 31 грудня 2022 року. На фігуранта поклали певні обов'язки:

прибувати до детектива, прокурора та суду за першою вимогою;

повідомляти про зміну свого місяця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування з іншим підозрюваними та свідками;

здати на зберігання свої паспорти.

Розкрадання грошей "Укргазбанку": що відомо про справу

Детективи НАБУ та САП викрили організовану групу, яку очолив колишній глава Укргазбанку та Нацбанку Кирило Шевченко. протягом 2014 – 2019 років фігуранти нібито незаконно вивели з Укргазбанку 206 мільйонів гривень.

6 жовтня п'ятьом учасникам групи повідомили про підозру у розтраті коштів Укргазбанку шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Серед підозрюваних – голова правління Укргазбанку, два його заступники, директор департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами, заступниця директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами.

Оскільки місцеперебування Шевченка наразі невідоме, про підозру йому повідомили, залишивши документ в адміністрації за місцем його роботи – у Нацбанку.

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