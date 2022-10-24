Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук ексглаву Нацбанку Кирила Шевченка та працівників Укргазбанку Дениса Чернишова й Олену Хмеленко.

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За що розшукують посадовців

НАБУ та САП викрили організовану групу, яку очолив Кирило Шевченко – колишній глава Укргазбанку та Нацбанку, а також член РНБО. Правоохоронці встановили, що група осіб на чолі з Шевченком упродовж 2014 – 2019 років незаконно вивела з Укргазбанку 206 мільйонів гривень.

6 жовтня 2022 року п'яти учасникам цієї групи повідомили про підозру у розтраті коштів Укргазбанку шляхом зловживання своїм службовим становищем.

У розкраданні коштів взяли участь:

голова правління Укргазбанку,

два його заступники,

директор департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами,

заступниця директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами.

Оскільки місцеперебування Шевченка наразі невідоме, про підозру йому повідомили, залишивши документ в адміністрації за місцем його роботи, а саме – Національному банку України. У такому ж порядку про підозру повідомили одному з заступників "Укргазбанку" та заступниці директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами.

Тобто НАБУ встановило зв'язок лише з двома учасниками схеми. Шевченко, Чернишов та Хмеленко ігнорують виклики до слідчого, тож їх оголосили у розшук.

Зверніть увагу: Шевченко подав у відставку з посади глави Нацбанку за 2 дні до того, як йому повідомили про підозру – 4 жовтня. Він пояснив це тим, що у нього проблеми зі здоров'ям.



Фото посадовців, яких розшукує НАБУ / Фото НАБУ

Наварювалися 6 років: встановили всі подробиці схеми

Слідство встановило, що посадовці "Укргазбанку" у листопаді 2014 році запровадили схему виведення коштів із держбанку через сплату послуг псевдопосередникам нібито за залучення коштів великого бізнесу та державних установ і підприємств.

Насправді ж посередництво відбувалося лише на папері:

Клієнти розміщували кошти в державному "Укргазбанку" на депозити за власною ініціативою або ж згідно з порядком, запровадженим для держсектору Кабміном.

Натомість держбанк, на підставі фіктивних актів виконаних робіт, справно сплачував псевдопосередникам за послуги, які ті ніколи не надавали, і про яких більшість клієнтів банку навіть не знала.

Псевдопосередниками ж виявилися фізичні особи-підприємці, самозайняті та юридичні особи. Більшість із них зареєстрували виключно для участі у наведеній схемі: після отримання коштів ці суб’єкти припиняли свою діяльність і не здійснювали іншої активності, крім зазначеної у фіктивних актах виконання послуг.

Наведену схему залучення коштів не використовував жоден із решти державних банків в Україні. А після активізації слідчих дій із боку НАБУ та САП її прикрили й в самому "Укргазбанку". Однак, за час її існування (з листопаду 2014 по березень 2020 року) держустанова здійснила понад тисячу перерахувань на адресу 52 псевдопосередників, витративши на це, як вважає слідство, незаконно понад 206 мільйонів гривень,

– мовиться у повідомлення.

Організатором схеми НАБУ та САП вважають першого заступника голови правління "Укргазбанку", який невдовзі його очолив за рішенням уряду. Мовиться про Кирила Шевченка. Він ініціював зміну внутрішніх документів для легітимізації схеми, усував перешкоди для вчинення злочину через використання владних повноважень, затверджував умови співпраці з посередниками та здійснював контроль за виплатами.



Як зловмисники розподілили ролі / Інфографіка НАБУ

Підозри НАБУ та САП ґрунтуються на низці експертиз, допитів свідків, обушків, тимчасових доступів, інформації, отриманої від клієнтів банку, оглядах комп'ютерної техніки та мобільних телефонів із детальним листуванням між учасниками щодо вказаної схеми, вилучених документів. Зараз слідчі встановлюють інших учасників корупційної схеми.