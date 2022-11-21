Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

До теми Справа на 127 тисяч гривень: розслідування щодо голови Рахункової палати Пацкана завершили

"За інформацією слідства, підозрювані восени 2014 року незаконно провели розконсервацію майна Державного агентства резерву України", – розповіли у НАБУ.

Забрали двигуни під час гострого дефіциту

Посадовці могли привласнити 20 двигунів до бронетехніки. У НАБУ зазначили, що двигуни фактично вилучили із мобілізаційного резерву.

Ці дії вчинили під час гострої нестачі для ЗСУ військової техніки у період військового вторгнення Росії в Україну, – наголосили у НАБУ.

Обом підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі. Незабаром їм оберуть запобіжні заходи.

Розкрадання грошей: останні новини