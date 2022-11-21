Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
До теми Справа на 127 тисяч гривень: розслідування щодо голови Рахункової палати Пацкана завершили
"За інформацією слідства, підозрювані восени 2014 року незаконно провели розконсервацію майна Державного агентства резерву України", – розповіли у НАБУ.
Забрали двигуни під час гострого дефіциту
Посадовці могли привласнити 20 двигунів до бронетехніки. У НАБУ зазначили, що двигуни фактично вилучили із мобілізаційного резерву.
Ці дії вчинили під час гострої нестачі для ЗСУ військової техніки у період військового вторгнення Росії в Україну, – наголосили у НАБУ.
Обом підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі. Незабаром їм оберуть запобіжні заходи.
Розкрадання грошей: останні новини
- У САП зареєстрували провадження щодо подруги керівника Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка. Мовиться про відмивання грошей.
- Детективи НАБУ та САП викрили колишнього главу Укргазбанку та Нацбанку Кирила Шевченка. Вони могли незаконно вивели з Укргазбанку 206 мільйонів гривень.
- У 2018 – 2019 роках споживачі електроенергії заплатили на 20 мільярдів гривень. Через це ще 15 посадовців отримали підозри.