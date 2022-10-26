Серед нових фігурантів справи колишні та чинні посадовці НКРЕКП та посадовці групи приватних теплогенеруючих компаній.

Раніше Керівник САП скасував закриття справи "Роттердам+"

У списку:

двоє колишніх голів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП);

шестеро колишніх членів комісії;

троє чинних членів комісії;

один чинний та один колишній працівники комісії;

один чинний та один колишній посадовець групи приватних теплогенеруючих компаній.

У чому їх підозрюють

За версією слідства, шестеро з цих осіб, які усвідомлено взяли участь у злочині, одержали нові підозри за зловживання владою або службовим становищем.

Дії членів НКРЕКП, які, не голосували за затвердження так званої формули "Роттердам+", не розібравшись, кваліфікували як службову недбалість.

Це другий етап масштабного розслідування антикорупційних органів. Розслідування першого – щодо незаконної переплати понад 19 мільярдів гривень – завершили у вересні 2022 року.

Що таке "Роттердам+" Це формула, яка визначала вартість електроенергії, яку виробляли теплоелектростанції. Вартість вугілля, що використовувалось для ТЕС, залежала від ціни на вугілля у порті міста Роттердам, у Нідерландах. До цієї ціни додавали вартість транспортування вугілля. Водночас левову частку вугілля ТЕС купляли не в Нідерландах, а в Україні, Росії або з окупованих територій. Тобто насправді ціна вугілля була нижчою і ТЕС отримували надприбутки.

Зверніть увагу! Згідно з розслідуванням, найбільше прибутків від такої формули отримував Рінат Ахметов — його компанія ДТЕК була монополістом на ринку і має найбільше ТЕС в країні.

Розслідування справи: головне

8 серпня 2019 року НАБУ повідомило про підозру шістьом особам. Серед них голова Нацкомісії Дмитро Вовк. Слідство вважає, саме він у змові з іншими особами створили умови для штучного зростання ціни електроенергії.

У серпні 2020 року САП закрила справу нібито через відсутність достовірних доказів. І суд визнав законність цього рішення.

Зазначимо, що старший групи прокурорів у справі "Роттердам+" Віталій Пономаренко тричі закривав це провадження.

У листопаді 2020 року розслідування справи "Роттердам+" відновили за рішенням Вищого антикорупційного суду.

5 травня 2021 року генпрокурор Ірина Венедіктова змінила старшого групи прокурорів у провадженні на Дениса Демківа, який уже 20 травня вирішив закрити справу вчетверте.

Як уже зазначали вище, 22 вересня НАБУ і САП завершили розслідування першого етапу в справі "Роттердам+" та відкрили матеріали стороні захисту для ознайомлення.

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