Серед нових фігурантів справи колишні та чинні посадовці НКРЕКП та посадовці групи приватних теплогенеруючих компаній.
Раніше Керівник САП скасував закриття справи "Роттердам+"
У списку:
- двоє колишніх голів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП);
- шестеро колишніх членів комісії;
- троє чинних членів комісії;
- один чинний та один колишній працівники комісії;
- один чинний та один колишній посадовець групи приватних теплогенеруючих компаній.
У чому їх підозрюють
За версією слідства, шестеро з цих осіб, які усвідомлено взяли участь у злочині, одержали нові підозри за зловживання владою або службовим становищем.
Дії членів НКРЕКП, які, не голосували за затвердження так званої формули "Роттердам+", не розібравшись, кваліфікували як службову недбалість.
Це другий етап масштабного розслідування антикорупційних органів. Розслідування першого – щодо незаконної переплати понад 19 мільярдів гривень – завершили у вересні 2022 року.
Що таке "Роттердам+"Це формула, яка визначала вартість електроенергії, яку виробляли теплоелектростанції. Вартість вугілля, що використовувалось для ТЕС, залежала від ціни на вугілля у порті міста Роттердам, у Нідерландах. До цієї ціни додавали вартість транспортування вугілля. Водночас левову частку вугілля ТЕС купляли не в Нідерландах, а в Україні, Росії або з окупованих територій. Тобто насправді ціна вугілля була нижчою і ТЕС отримували надприбутки.
Розслідування справи: головне
- 8 серпня 2019 року НАБУ повідомило про підозру шістьом особам. Серед них голова Нацкомісії Дмитро Вовк. Слідство вважає, саме він у змові з іншими особами створили умови для штучного зростання ціни електроенергії.
- У серпні 2020 року САП закрила справу нібито через відсутність достовірних доказів. І суд визнав законність цього рішення.
- Зазначимо, що старший групи прокурорів у справі "Роттердам+" Віталій Пономаренко тричі закривав це провадження.
- У листопаді 2020 року розслідування справи "Роттердам+" відновили за рішенням Вищого антикорупційного суду.
- 5 травня 2021 року генпрокурор Ірина Венедіктова змінила старшого групи прокурорів у провадженні на Дениса Демківа, який уже 20 травня вирішив закрити справу вчетверте.
- Як уже зазначали вище, 22 вересня НАБУ і САП завершили розслідування першого етапу в справі "Роттердам+" та відкрили матеріали стороні захисту для ознайомлення.
Більше про блокування справи "Роттердам+": дивитись відео