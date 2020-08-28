Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила справу "Роттердам+"
САП закрила справу, що стосується "Роттердам+", 28 серпня. Відповідну постанову вніс прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Пономаренко.
Причиною закриття справи стала експертиза Служби безпеки України, яка встановила нібито відсутність збитків. Про це повідомляє Центр протидії корупції.
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Зауважимо, що збитки переоцінили у 39 мільярдів гривень замість 19 мільярдів, як було на початку розслідування.
Позиція САП
У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що не мають можливості отримати достатньо доказів, щоб довести вину.
Згодом Пономаренко у коментарі "Слово і діло" заявив, що комплексна експертиза не підтвердила завдання збитків від формули "Роттердам+". Прокурор додав, що частина справи не закрита. Вона стосується фінансових операцій з кредитними зобов'язаннями та цінними паперами групи компаній ДТЕК на міжнародному фінансовому ринку.
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Що відомо про справу "Роттердам+": головне
- Раніше слідство встановили, що група осіб з приватних теплогенеруючих компаній почали тиснути на керівництво НКРЕКП. Вони вимагали включити до тарифу на електроенергію витрати на доставку вугілля в Україну з портів Європи.
- Щоб забезпечити енергетичну незалежність України від окупованих територій, наша країна купувала паливо на міжнародній біржі у Нідерландах. Відповідно у формулі "Роттердам+" заклали вартість транспортування вугілля до і з нідерландських портів.
- 8 серпня 2019 року детективи НАБУ у справі "Роттердам+" повідомили про підозру шістьом особам, зокрема голові Нацкомісії Дмитру Вовку та Бутовському. За даними слідства, Вовк з групою інших осіб розробили та у 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт – так звану Роттердам+.
- Цим документом вони створили умови для штучного зростання ціни продажу електричної енергії на гуртовий ринок електроенергії, чим завдали державі збитків на 18,9 мільярда гривень.
- Формула втратила чинність з 1 липня цього року у зв'язку з переходом України на новий ринок електроенергії.