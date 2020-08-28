САП закрила справу, що стосується "Роттердам+", 28 серпня. Відповідну постанову вніс прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Пономаренко.

Причиною закриття справи стала експертиза Служби безпеки України, яка встановила нібито відсутність збитків. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

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Зауважимо, що збитки переоцінили у 39 мільярдів гривень замість 19 мільярдів, як було на початку розслідування.

Позиція САП

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що не мають можливості отримати достатньо доказів, щоб довести вину.

Згодом Пономаренко у коментарі "Слово і діло" заявив, що комплексна експертиза не підтвердила завдання збитків від формули "Роттердам+". Прокурор додав, що частина справи не закрита. Вона стосується фінансових операцій з кредитними зобов'язаннями та цінними паперами групи компаній ДТЕК на міжнародному фінансовому ринку.

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