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      Шмигаль і "Роттердам+": у "Слузі народу" прокоментували причетність нового прем'єра до схеми

      - Читать новость на русском
      Денис Шмигаль / 24 канал

      Заступниця голови президентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук прокоментувала зв'язок новопризначеного прем'єр-міністра Дениса Шмигаля зі схемою "Роттердам+".

      За її словами, якщо дійсно з'являться докази і корупційні звинувачення – зволікати не будуть. Про це Кравчук розповіла в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу у програмі "Перехресний допит".

      Першу частину інтерв'ю з Євгенією Кравчук читайте тут Про новий склад Кабміну і скандальну заяву Шмигаля щодо Криму: інтерв'ю з заступницею Арахамії

      Вона наголосила: перше, що нова влада зробила в енергетичній сфері – скасували формулу "Роттердам+".

      Якщо хоч хтось знайде докази чи зараз будуть якісь корупційні звинувачення – повірте, ніяких поблажок ні для кого не буде. Зараз немає жодної підстави говорити, що Денис Шмигаль є кимось іншим, аніж людиною президента,
      – підкреслила Кравчук.

      Що відомо про причетність Шмигаля до "Роттердам+"

      В 2017 – 2018 роках, коли Денис Шмигаль очолював Бурштинську ТЕС, енергетичний холдинг Ріната Ахметова задешево, за копійки купував вугілля на Донбасі і за формулою "Роттердам+" виробляв з нього електроенергію на Бурштинській ТЕС, яку за європейськими цінами продавав до Європи, зокрема, до Словаччини – маючи при цьому величезні надприбутки.

      Дивіться відео повного інтерв'ю з Євгенією Кравчук:

      Другу частину інтерв'ю з Кравчук читайте тут: Про перемовини з МВФ та скандальну групу Коломойського

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      Автор: Олена Трибушна, Дмитро Гнап
      Теги: Кабінет Міністрів України Новини України Новини політики Слуга народу Денис Шмигаль Роттердам+
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