Шмыгаль и "Роттердам+": в "Слуге народа" прокомментировали причастность нового премьера к схеме
Замглавы президентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук прокомментировала связь новоназначенного премьер-министра Дениса Шмыгаля со схемой "Роттердам+".
По ее словам, если действительно появятся доказательства и коррупционные обвинения – тянуть не будут. Об этом Кравчук рассказала в эксклюзивном интервью 24 каналу в программе "Перекрестный допрос".
Первую часть интервью с Евгенией Кравчук читайте здесь О новом составе Кабмина и скандальном заявленим Шмыгаля по Крыму: интервью с заместителем Арахамии
Она подчеркнула: первое, что новая власть сделала в энергетической сфере – отменила формулу "Роттердам+".
Если хоть кто-то найдет доказательства сейчас, будут какие-то коррупционные обвинения – поверьте, никаких поблажек ни для кого не будет. Сейчас нет никакого основания говорить, что Денис Шмыгаль является кем-то иным, нежели человеком президента,
– подчеркнула Кравчук.
Что известно о причастности Шмыгаля к "Роттердам+" В 2017 – 2018 годах, когда Денис Шмыгаль возглавлял Бурштынскую ТЭС, энергетический холдинг Рината Ахметова по дешевке, за копейки покупал уголь на Донбассе и по формуле "Роттердам+" производил из него электроэнергию на Бурштынской ТЭС, которую по европейским ценам продавал в Европу, в частности, в Словакию – имея при этом огромные сверхприбыли.
Смотрите видео полного интервью с Евгенией Кравчук:
Вторую часть интервью с Кравчук читайте здесь: О переговорах с МВФ и скандальной группе Коломойского
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