23:30
8 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      8 МАРТА КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВОДА В КРЫМУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Звездные больницы РФ. Сталин и коронавирус
      Вєсті Кремля
      18:24, 7 марта
      Вести.UA. Жир: Рабинович хочет денежек от Путина. Новые традиции в Раде
      Вєсті.UA
      17:11, 7 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      8 МАРТА КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВОДА В КРЫМУ

      Шмыгаль и "Роттердам+": в "Слуге народа" прокомментировали причастность нового премьера к схеме

      - Читати новину українською

      Замглавы президентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук прокомментировала связь новоназначенного премьер-министра Дениса Шмыгаля со схемой "Роттердам+".

      По ее словам, если действительно появятся доказательства и коррупционные обвинения – тянуть не будут. Об этом Кравчук рассказала в эксклюзивном интервью 24 каналу в программе "Перекрестный допрос".

      Первую часть интервью с Евгенией Кравчук читайте здесь О новом составе Кабмина и скандальном заявленим Шмыгаля по Крыму: интервью с заместителем Арахамии

      Она подчеркнула: первое, что новая власть сделала в энергетической сфере – отменила формулу "Роттердам+".

      Если хоть кто-то найдет доказательства сейчас, будут какие-то коррупционные обвинения – поверьте, никаких поблажек ни для кого не будет. Сейчас нет никакого основания говорить, что Денис Шмыгаль является кем-то иным, нежели человеком президента,
      – подчеркнула Кравчук.

      Что известно о причастности Шмыгаля к "Роттердам+" В 2017 – 2018 годах, когда Денис Шмыгаль возглавлял Бурштынскую ТЭС, энергетический холдинг Рината Ахметова по дешевке, за копейки покупал уголь на Донбассе и по формуле "Роттердам+" производил из него электроэнергию на Бурштынской ТЭС, которую по европейским ценам продавал в Европу, в частности, в Словакию – имея при этом огромные сверхприбыли.

      Смотрите видео полного интервью с Евгенией Кравчук:

      Вторую часть интервью с Кравчук читайте здесь: О переговорах с МВФ и скандальной группе Коломойского

      Муж принял 13-летнего мальчика после того, как родители-усыновители покинули его в больнице
      сегодня
      Автор: Елена Трибушная, Дмитрий Гнап
      Теги: Кабинет Министров Украины Новости Украины Новости политики Слуга народа Денис Шмыгаль Роттердам+
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:30 Главные новости 8 марта: Марши за права женщин, оккупанты запустили электричку из Крыма
      Ірина Вихрущ
      сегодня , 20:00 Самые смешные мемы недели: истерия вокруг коронавируса в Черновцах, "вечный" Аваков и 8 марта
      Северин Трач
      сегодня , 19:30 Коронавирус в Украине – чего ждать, реакция на новые правила пересечения границы с РФ – видео
      Катерина Козачинська
      сегодня , 19:00 Сорос меценат или демон?
      Олекса Коба
      сегодня , 18:00 Турция "показала зубы" России: важные выводы для Украины
      Віталій Дейнега
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук