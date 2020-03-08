Шмыгаль и "Роттердам+": в "Слуге народа" прокомментировали причастность нового премьера к схеме

Замглавы президентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук прокомментировала связь новоназначенного премьер-министра Дениса Шмыгаля со схемой "Роттердам+".

По ее словам, если действительно появятся доказательства и коррупционные обвинения – тянуть не будут. Об этом Кравчук рассказала в эксклюзивном интервью 24 каналу в программе "Перекрестный допрос".

Первую часть интервью с Евгенией Кравчук читайте здесь О новом составе Кабмина и скандальном заявленим Шмыгаля по Крыму: интервью с заместителем Арахамии

Она подчеркнула: первое, что новая власть сделала в энергетической сфере – отменила формулу "Роттердам+".

Если хоть кто-то найдет доказательства сейчас, будут какие-то коррупционные обвинения – поверьте, никаких поблажек ни для кого не будет. Сейчас нет никакого основания говорить, что Денис Шмыгаль является кем-то иным, нежели человеком президента,

– подчеркнула Кравчук.

Что известно о причастности Шмыгаля к "Роттердам+" В 2017 – 2018 годах, когда Денис Шмыгаль возглавлял Бурштынскую ТЭС, энергетический холдинг Рината Ахметова по дешевке, за копейки покупал уголь на Донбассе и по формуле "Роттердам+" производил из него электроэнергию на Бурштынской ТЭС, которую по европейским ценам продавал в Европу, в частности, в Словакию – имея при этом огромные сверхприбыли.

Смотрите видео полного интервью с Евгенией Кравчук: