Голова комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг у Верховній Раді Андрій Герус розповів, що ринок енергетики за останній рік став менш корупційним і більш конкурентним. Зокрема, це помітно, оскільки на ринку вже почала працювати конкуренція. І вона призвела до того, що ціна електроенергії стала нижчою на 25%.

У програмі "Є питання" на 24 каналі нардеп від "Слуги народу" пояснив, що зменшення попиту і конкуренція – пов’язані речі. Якби не було конкуренції і відбувалося зменшення попиту, то монополіст при цьому продавав би дорого електроенергію.

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За його словами, оскільки попит зменшувався, продавці почали конкурувати між собою за тих покупців, які залишилися на ринку. Відтак, вони конкурують і опускають ціни.

"Тобто, це означає, що конкуренція призводить до зниження ціни. Тому це пов'язані між собою процеси. І, дійсно, конкуренція на ринку потрохи запрацювала", – зауважив Андрій Герус.

Ситуація з АЕС в Україні

Останніми місяцями держава зупиняє державні АЕС, які виробляють дешеву електроенергію, і замість них працюють ТЕС, які належать Рінату Ахметову, і сонячні станції, які теж часто належать олігарху.

Голова комітету з питань енергетики та ЖКП зазначив, що в Україні справді є ситуація, коли штучно зупинені атомні блоки. І дешева атомна енергетика зупинена на догоду дорогій приватній енергетиці.

І додав, що 97 народних депутатів від "Слуги народу" вже зверталися до Ольги Буславець (тимчасова очільниця Міністерства енергетики і захисту навколишнього середовища – 24 канал) в Кабінет Міністрів, щоб все-таки збільшити роботу блоків атомних електростанцій.

Тому що це дозволить нам мати реальну конкурентну ціну. І чим більше дешевої генерації працює, тим краще для держави. Тому будемо далі займатися цим,

– розповів Андрій Герус.

Він зауважив, що останніми тижнями є певні зрушення і стало працювати трошки більше блоків атомних електростанцій. Але наголосив, що потрібно по максимуму використовувати атомну енергетику, тому що це те, що вже є в Україні збудовано. І це є нашою конкурентною перевагою.

Про формулу "Роттердам+"

Нещодавно почали ширитися чутки, що скандально відома формула "Роттердам+" знову працюватиме в Україні.

На думку Андрія Геруса, інформаційний потік щодо "Роттердам+" розганяється спеціально для того, щоб "відбілити" цю формулу. Тому що НАБУ веде розслідування і скоро справу передадуть до суду. Тому є зацікавлені, щоб провести таку медіапрограму, де вказати, що це хороша формула, і її знову запровадили. Відтак якщо її знову запроваджують, то значить нічого не було поганого в ній.

Є формула "Роттердам+", не запрацювала ніяка нова схема,

– наголосив він.

Що відомо про справу "Роттердам"+ ► За інформацією слідства, у 2015 році група людей з приватних теплогенерувальних компаній почали тиснути на керівництво НКРЕКП. Вони вимагали включити до тарифу на електроенергію витрати на доставку вугілля в Україну з портів Європи. Адже майже всі шахти Донбасу з антрацитовим вугіллям (на якому і працюють більшість ТЕС України) опинилися на непідконтрольній Україні території.



► Щоб забезпечити енергетичну незалежність України від окупованих територій, вирішили купувати паливо на міжнародній біржі у Нідерландах. Відповідно у формулі "Роттердам+", закладено вартість транспортування вугілля до і з нідерландських портів. У березні 2016 року НКРЕКП запровадила "Роттердам+", у якій ці видатки прописані. Внаслідок цього зросла вартість всієї електроенергії на ринку.



► Слідство вважає, що споживачам електроенергії протягом 2016 та 2017 років завдано збитків на 18,87 мільярда гривень, із яких 14,3 мільярда отримали приватні компанії, які й ініціювали запровадження формули "Роттердам+". ► За інформацією слідства, у 2015 році група людей з приватних теплогенерувальних компаній почали тиснути на керівництво НКРЕКП. Вони вимагали включити до тарифу на електроенергію витрати на доставку вугілля в Україну з портів Європи. Адже майже всі шахти Донбасу з антрацитовим вугіллям (на якому і працюють більшість ТЕС України) опинилися на непідконтрольній Україні території.► Щоб забезпечити енергетичну незалежність України від окупованих територій, вирішили купувати паливо на міжнародній біржі у Нідерландах. Відповідно у формулі "Роттердам+", закладено вартість транспортування вугілля до і з нідерландських портів. У березні 2016 року НКРЕКП запровадила "Роттердам+", у якій ці видатки прописані. Внаслідок цього зросла вартість всієї електроенергії на ринку.► Слідство вважає, що споживачам електроенергії протягом 2016 та 2017 років завдано збитків на 18,87 мільярда гривень, із яких 14,3 мільярда отримали приватні компанії, які й ініціювали запровадження формули "Роттердам+".

Коментар Андрія Геруса щодо ситуації з енергетикою в Україні: відео