Председатель комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг в Верховной Раде Андрей Герус рассказал, что рынок энергетики за последний год стал менее коррупционным и более конкурентным. В частности, это заметно, поскольку на рынке уже начала работать конкуренция. И она привела к тому, что цена электроэнергии стала ниже на 25%.

В программе "Есть вопрос" на 24 канале нардеп от "Слуги народа" пояснил, что уменьшение спроса и конкуренция – связанные вещи. Если бы не было конкуренции и происходило уменьшение спроса, то монополист при этом продавал бы дорого электроэнергию.

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По его словам, поскольку спрос уменьшался, продавцы начали конкурировать между собой за тех покупателей, которые остались на рынке. Следовательно, они конкурируют и опускают цены.

"То есть, это означает, что конкуренция приводит к снижению цены. Поэтому это связанные между собой процессы. И, действительно, конкуренция на рынке понемногу начала работать", – отметил Андрей Герус.

Ситуация с АЭС в Украине

В последние месяцы государство останавливает государственные АЭС, производящие дешевую электроэнергию, и вместо них работают ТЭС, принадлежащие Ринату Ахметову, и солнечные станции, которые тоже часто принадлежат олигарху.

Председатель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ отметил, что в Украине действительно ситуация, когда искусственно остановлены атомные блоки. И дешевая атомная энергетика остановлена ​​в угоду дорогой частной энергетике.

И добавил, что 97 народных депутатов от "Слуги народа" уже обращались к Ольге Буславец (временная руководительница Министерства энергетики и защиты окружающей среды – 24 канал) в Кабинет Министров, чтобы все-таки увеличить работу блоков атомных электростанций.

Потому что это позволит нам иметь реальную конкурентную цену. И чем больше дешевой генерации работает, тем лучше для государства. Поэтому будем дальше заниматься этим,

– рассказал Андрей Герус.

Он отметил, что в последние недели есть определенные сдвиги и стало работать немного больше блоков атомных электростанций. Но отметил, что нужно по максимуму использовать атомную энергетику, потому что это то, что уже есть в Украине построенного. И это является нашим конкурентным преимуществом.

О формуле "Роттердам+"

Недавно начали распространяться слухи, что скандально известная формула "Роттердам+" снова будет работать в Украине.

По мнению Андрея Геруса, информационный поток по "Роттердам+" разгоняется специально для того, чтобы "отбелить" эту формулу. Потому что НАБУ ведет расследование и скоро дело передадут в суд. Поэтому есть заинтересованные, чтобы провести такую ​​медиапрограмму, где указать, что это хорошая формула, и ее снова ввели. Потому что если ее снова вводят, значит ничего не было плохого в ней.

Есть формула "Роттердам+", не заработала никакая новая схема,

– подчеркнул он.

Что известно о деле "Роттердам+" ► По информации следствия, в 2015 году группа людей из частных теплогенерирующих компаний начали давить на руководство НКРЭКУ. Они требовали включить в тариф на электроэнергию расходы на доставку угля в Украине из портов Европы. Ведь почти все шахты Донбасса с антрацитовым углем (на котором и работают большинство ТЭС Украины) оказались на неподконтрольной Украине территории. ► Чтобы обеспечить энергетическую независимость Украины от оккупированных территорий, решили покупать топливо на международной бирже в Нидерландах. Соответственно в формуле "Роттердам+", заложена стоимость транспортировки угля до и из нидерландских портов. В марте 2016 года НКРЭКУ ввела "Роттердам+", в которой эти расходы прописаны. В результате выросла стоимость всей электроэнергии на рынке. ► Следствие считает, что потребителям электроэнергии в течение 2016 и 2017 годов нанесен ущерб на 18,87 миллиарда гривен, из которых 14,3 миллиарда получили частные компании, которые и инициировали введение формулы "Роттердам+".

Комментарий Андрея Геруса о ситуации с энергетикой в Украине: видео