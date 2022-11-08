Розслідування у справі екснардепа та голови Рахункової палати завершили 7 листопада. Зауважимо, що раніше ВАКС призначив Пацкану запобіжний захід – заставу.

До теми ВАКС обрав запобіжний захід главі Рахункової палати Пацкану

У чому підозрюють голову Рахункової палати

За даними слідства, у 2017 році Пацкан, який на той час був нардепом, подав заяву для отримання компенсації за житло. Це попри те, що він мав власну квартиру в новобудові на Печерську у Києві.

У САП підкреслили, що з вересня 2017 до березня 2018 року Пацкан отримав понад 127 тисяч гривень компенсації. Зауважимо, що раніше правоохоронці повідомляли лише про 117 тисяч. Однак, слідство встановило факт отримання ексдепутатом ще понад 10 000 гривень.

Наразі НАБУ та САП завершили розслідування та відкрили матеріали справи для ознайомлення.

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