Расследование по делу экс-нардепа и главы Счетной палаты было завершено 7 ноября. Заметим, что ранее ВАКС назначил Пацкану меру пресечения – залог.

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По данным следствия, в 2017 году Пацкан, который на тот момент был нардепом, подал заявление для получения компенсации за жилье. Это несмотря на то, что у него была собственная квартира в новостройке на Печерске в Киеве.

В САП подчеркнули, что с сентября 2017 по март 2018 года Пацкан получил более 127 тысяч гривен компенсации. Заметим, что ранее правоохранители сообщали только о 117 тысячах. Однако следствие установило факт получения экс-депутатом еще более 10 000 гривен.

НАБУ и САП завершили расследование и открыли материалы дела для ознакомления.

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