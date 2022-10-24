НАБУ и САП сообщили народному депутату VIII созыва о подозрении в незаконном получении 117 650 гривен компенсации за жилье, несмотря на наличие в собственности пригодной для проживания квартиры в новостройке на Печерске в Киеве.
Кстати, НАБУ объявило в розыск экс-главу Нацбанка Шевченко
Депутат незаконно получил компенсацию за аренду жилья
По информации источника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет про главу Счетной палаты Валерия Пацкана. Установлено, что нардеп с сентября 2017 по март 2018 года получил компенсацию за аренду жилья, несмотря на наличие собственной квартиры в столице.
Бывшему нардепу инкриминировано злоупотребление властью, нанесшее существенный ущерб. Ему грозит лишение свободы сроком до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и штраф.
В НАБУ сообщили, что всего детективы разоблачили восьмерых нардепов на совершении такого преступления. Некоторые уже получили обвинительные приговоры суда с реальным наказанием.
Последние громкие дела в Украине
- НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему главе Нацбанка Кириллу Шевченко по делу о противоправной деятельности должностных лиц "Укргазбанка". Речь идет про ущерб в размере 206 миллионов гривен.
- НАБУ объявило в розыск Шевченко и работников Укргазбанка Дениса Чернышева и Елену Хмеленко.
- Также правоохранители задержали бывшего нардепа Максима Микитася, предлагавшего взятку за строительство метро в Днепре. Высший антикоррупционный суд арестовал Никитася. Его подозревают в предоставлении взятки в 22 миллиона евро.
- Кроме того, СБУ задержала почетного президента компании "Мотор Сич", экс-нардепа Вячеслава Богуслаева. Его подозревают в коллаборационизме и пособничестве России.