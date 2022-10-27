27 октября 2022 года следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения Валерию Пацкану – народному депутату Украины VIII созыва, который в настоящее время занимает руководящий пост в Счетной палате.

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В чем подозревают Валерия Пацкана

Его обоснованно подозревают в незаконном получении 117 тысяч гривен компенсации за аренду жилья в столице.

В ходе досудебного расследования следователи установили, что народный избранник с сентября 2017 года по март 2018 года получил компенсацию за аренду жилья, несмотря на то, что имел собственную квартиру в столице. Как следствие, из государственного бюджета депутат незаконно получил более 117 тысяч гривен.



Действия бывшего нардепа квалифицировали по части 1 статьи 364 УК Украины (злоупотребление властью, причинившее существенный вред).

Пацкан должен выплатить максимальный залог

Суд применил к бывшему нардепу меру пресечения в виде залога в размере 49 620 гривен. Это максимально возможный размер залога для преступления, в котором подозревается Валерий Пацкан.

Также на него возложили ряд процессуальных обязанностей. Он обязан прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду, сообщать детективу, прокурору или суду об изменении места своего проживания и места работы, а также должен воздерживаться от общения со свидетелями по делу.

Он должен выплатить залог до 27 декабря 2022 года.

Бывшему нардепу грозит до 3 лет лишения свободы