27 октября 2022 года следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения Валерию Пацкану – народному депутату Украины VIII созыва, который в настоящее время занимает руководящий пост в Счетной палате.
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В чем подозревают Валерия Пацкана
Его обоснованно подозревают в незаконном получении 117 тысяч гривен компенсации за аренду жилья в столице.
В ходе досудебного расследования следователи установили, что народный избранник с сентября 2017 года по март 2018 года получил компенсацию за аренду жилья, несмотря на то, что имел собственную квартиру в столице. Как следствие, из государственного бюджета депутат незаконно получил более 117 тысяч гривен.
Действия бывшего нардепа квалифицировали по части 1 статьи 364 УК Украины (злоупотребление властью, причинившее существенный вред).
Пацкан должен выплатить максимальный залог
Суд применил к бывшему нардепу меру пресечения в виде залога в размере 49 620 гривен. Это максимально возможный размер залога для преступления, в котором подозревается Валерий Пацкан.
Также на него возложили ряд процессуальных обязанностей. Он обязан прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду, сообщать детективу, прокурору или суду об изменении места своего проживания и места работы, а также должен воздерживаться от общения со свидетелями по делу.
Он должен выплатить залог до 27 декабря 2022 года.
Бывшему нардепу грозит до 3 лет лишения свободы
- Поскольку Пацкану инкриминировали злоупотребление властью, нанесшее существенный ущерб, ему грозит лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и штраф.
- К слову, вместе с главой Счетной палаты в общей сложности детективы разоблачили 8 нардепов на совершении такого преступления. Кроме Пацкана, некоторые уже получили обвинительные приговоры суда с реальным наказанием.