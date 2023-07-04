О вручении повесток сообщил депутат от "Свободы" Иосиф Сытник. По его словам, ему также предоставили соответствующий документ.

Обратите внимание В Тернопольской области вручили повестки председателю совета и депутатам

Депутатам Львовского облсовета вручили повестки

Сессия Львовского областного совета начинается со встречи с представителями Лычаковско-Железнодорожного ОРТЦК и СП Львова. Депутатам вручили повестки. Слава Украине!

– заявил Сытник.



Повестка Сытника / фото Иосифа Сытника

Как оказалось, повестки депутатам вручали работники ТЦК и СК при входе в сессионный зал. Председательствующий на заседании заместитель главы ЛОС Юрий Холод отметил, что повестки получили почти все присутствующие депутаты – 56 человек.

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