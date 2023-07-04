Про вручення повісток повідомив депутат від "Свободи" Йосиф Ситник. За його словами, йому також дали відповідний документ.

Зверніть увагу На Тернопільщині вручили повістки голові ради та депутатам

Депутатам Львівської облради вручили повістки

Сесія Львівської обласної ради починається із зустрічі з представниками Личаківсько-Залізничного ОРТЦК та СП Львова. Депутатам вручили повістки. Слава Україні!

– заявив Ситник.



Повістка Ситника / фото Йосифа Ситника

Як виявилось, повістки депутатам вручали працівники ТЦК та СК одразу при вході до сесійної зали. Головуючий на засіданні заступник голови ЛОР Юрій Холод зазначив, що повістки отримали майже всі присутні депутати – 56 осіб.

Інші подібні випадки