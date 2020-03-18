Депутатам Верховной Рады хотят разрешить голосовать дистанционно
На время карантина народным депутатам могут работать вне сессионного зала. Соответствующий законопроект относительно дистанционного голосования уже готовят.
Про ймовірне введення дистанційного режиму для Верховної Ради повідомив на засіданні Уряду Денис Шмигаль.
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Доручаю опрацювати і підготувати пакет законопроєктів, які будуть винесені на позачергове засідання. Їх винесуть, як доповнення про карантин, щоб змінити регламент Верховної Ради і Кабміну,
сказав прем'єр.
Це дасть змогу працювати дистанційно і голосувати, щоб не блокувати роботу вищого законодавчого органу.
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