Депутатам Верховної Ради хочуть дозволити голосувати дистанційно

На час карантину народним депутатам можуть працювати поза межами сесійної зали. Відповідний законопроєкт щодо дистанційного голосування уже готують.

Про ймовірне введення дистанційного режиму для Верховної Ради повідомив на засіданні Уряду Денис Шмигаль. Така пропозиція прозвучала до того, як у ЗМІ поширили інформацію, що в одного з нардепів виявили коронавірус.

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Доручаю опрацювати і підготувати пакет законопроєктів, які будуть винесені на позачергове засідання. Їх винесуть, як доповнення про карантин, щоб змінити регламент Верховної Ради і Кабміну,

– сказав прем'єр.

Це дасть змогу працювати дистанційно і голосувати, щоб не блокувати роботу вищого законодавчого органу. Загалом на засіданні Уряду підтримали декілька ініціатив із делегування повноважень між органами влади.

В Україні в рамках посиленого карантину заборонені масові зібрання людей за участю понад 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями. Однак, це поки не стосується засідань Верховної Ради.

Поки Уряд і Верховна Рада не зреагували на повідомлення про випадок інфікування коронавірусом Сергія Шахова.



Що заборонено під час карантину / Інфографіка 24 каналу